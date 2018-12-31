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Канцлер Австрии сказал, в каком случае надо начинать снимать санкции с РФ

Канцлер Австрии сказал, в каком случае надо начинать снимать санкции с РФ
00:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Курц заявляет, что отменять санкции против РФ следует начинать не ранее достижения перемирия на востоке Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете "Райнише пост" напомнил, что поэтапное снятие с России санкций должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Еще будучи министром иностранных дел, я считал нужным конкретным образом связать поэтапную отмену санкций с положительными шагами по Украине - то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. И первым шагом было бы установление настоящего режима прекращения огня на востоке Украины", - сказал канцлер.

"За минувшие месяцы прогресса (в отношении такого перемирия - Ред.) было слишком мало", - пояснил при этом канцлер.

Принятое 21 декабря Советом ЕС постановление о продлении еще на шесть месяцев - до 31 июля 2019 года - экономических санкций в отношении России вступило в силу 29 декабря.

Данные санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

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Россия, Санкции, Австрия, Донбасс, Себастьян Курц, ОРДЛО.
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