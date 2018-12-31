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Увеличение потока мигрантов: Франция и Британия усилят патрулирование Ла-Манша

Увеличение потока мигрантов: Франция и Британия усилят патрулирование Ла-Манша
02:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Британия и Франция усилят патрулирование в Ла-Манше из-за нашествия мигрантов.

Великобритания и Франция договорились об усилении совместного патрулирования и расширении системы слежения в Ла-Манше, чтобы справиться с потоком мигрантов, пытающихся нелегально пересечь на лодках разделяющий две страны пролив.

Министр внутренних дел Британии Саджид Давид договорился о совместном плане действий в телефонном разговоре со своим французским коллегой в воскресенье вечером, передает Би-Би-Си.

План предусматривает пресечение деятельности организованных преступных группировок, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов, а также разъяснительную работу среди самих мигрантов с целью рассказать им о рисках, поджидающих при попытке пересечь Ла-Манш.

Утром в воскресенье еще шесть иранцев, переплывших пролив Ла-Манш на лодке, были обнаружены на берегу недалеко от города Дил в английском графстве Кент. После первичного медосмотра задержанные были переданы в руки сотрудников пограничной службы.

Вечером в субботу французские власти сообщили, что им удалось пресечь еще одну попытку нелегально пересечь пролив.

В воскресенье министр внутренних дел Великобритании Саджид Давид прервал свой рождественский отпуск, который он проводил вместе с семьей в Африке, и вернулся домой, чтобы заняться решением сложной ситуации с неожиданной волной нелегальных мигрантов, приплывающих в Британию на лодках из Франции. На данный момент известно примерно о 60 мигрантах, приплывших в Британию на небольших лодках за прошедшую неделю, однако неправительственные организации и находящиеся во французском Кале беженцы говорят, что эта цифра может быть выше.

Всего с начала ноября более 220 мигрантов предприняли попытку незаконно в Британию подобным способом.

Многие мигранты, пытающиеся переплыть в Британию на небольших надувных лодках, родом из Сирии, Афганистана и Ирана. Как рассказал Би-би-си один афганский беженец, из-за брексита среди мигрантов воцарилась паника, и все только и говорят о том, что контроль на границе усилится после выхода Британии из ЕС и поэтому надо действовать быстро.

Кроме того, среди мигрантов, собирающихся группами во французском Кале в надежде найти способ перебраться в Британию, бытует ошибочное представление, что в разгар рождественских и новогодних праздников контроль над границей будет ослаблен.

Один из нелегальных мигрантов, пытавшихся переплыть Ла-Манш в лодке контрабандистов, однако задержанный в нейтральных водах и возвращенный назад французской пограничной службой, сказал в интервью газете Telegraph: "Лучше утонуть в море, чем возвращаться во Францию".

По словам защитников прав мигрантов, из-за усиления мер безопасности в окрестностях Кале, беженцам, пытающимся нелегально попасть в Британию, стало значительно труднее проникать на паромы, грузовики и поезда, пересекающие Ла-Манш, что толкает все большее число людей на то, чтобы использовать для этой цели моторные лодки.

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Мигранты, Франция, Великобритания, Ла Манш.
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