Brexit: Среди жителей Великобритании растет спрос на гражданство Ирландии

Новости мира: Brexit подталкивает британцев получать гражданство Ирландии.

В этом году британцы обращались за приобретением гражданства Ирландии на 22% чаще, чем в 2017-ом.

Соответствующие цифры обнародовало МИД Ирландии, сообщает Reuters.

"В этом году почти 100 тыс британцев попытались сохранить свое гражданство в ЕС путем получения паспорта ближайшего соседа. В прошлом году таких было 81 тыс, а в 2015, за год до голосования за Brexit, что привело к существенному росту количества заявлений, таких было 46 тыс", - пишет Reuters.

Ирландия дает право на свое гражданство любому рожденному в Ирландской республике или в Северной Ирландии, или кто имеет ирландских родителей и прародителей. "В целом этим критериям соответствует около 6 млн британцев. Они также имеют право на двойное гражданство", - говорится в материале.

Как известно, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года, через два года после того, как Лондон подал заявление о выходе из сообщества согласно результатам референдума в июне 2016 года, на котором поддержали Brexit.

Вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия была одним из трех важнейших вместе с британским финансовым вкладом в ЕС и правами граждан ЕС в Британии.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 10 декабря решила отложить финальное голосование в парламенте по соглашению о выходе страны из ЕС из-за границы с Северной Ирландией.

Голосование в Палате представителей по соглашению о выходе Великобритании из ЕС может состояться до 21 января 2019 года.