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Протесты в Боснии и Герцеговине: Новогодние мероприятия отменены

Протесты в Боснии и Герцеговине: Новогодние мероприятия отменены
01:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Боснии и Герцеговине отменили новогодние концерты из-за протестов.

В Боснии и Герцеговине отменили новогодние концерты из-за опасений новых беспорядков.

Об этом сообщает Associated Press.

"Власть боснийских сербов в понедельник отменила концерты в канун Нового года, опасаясь новых беспорядков после того, как тысячи протестующих требовали отставки министра внутренних дел из-за смерти студента", - говорится в сообщении.

Полиция заявила, что ищет пять человек после того, как воскресные демонстрации в городе Баня-Лука заставили власти отменить концерт.

Акции продолжаются с марта, после того как в в этом городе обнаружили тело 21-летнего Давида Драгичевича, погибшего при загадочных обстоятельствах.

Толчком к протестам стало задержание отца погибшего парня, который не может добиться правды в деле об убийстве сына. Позже его отпустили, однако митинги продолжаются.

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Все по теме:

Протесты, Босния и Герцеговина, Давид Драгичевич, Баня-Лука.
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