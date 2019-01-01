Пресс-секретарь Ватикана и его заместительница ушли в отставку не объяснив причину

Новости мира: Пресс-секретарь Ватикана и его заместитель неожиданно ушли в отставку.

Пресс-секретарь Ватикана и его заместительница внезапно подали в отставку в понедельник.

Об этом сообщает Reuters.

Американец Грег Берк те его заместитель испанка Палома Гарсиа Овехеро объявили о своих отставках, но не объяснили причины.

Отставки произошли через две недели после того, как Папа Франциск назначил итальянского журналиста и личного друга Андреа Торньелли ответственным за все коммуникации Ватикана.

59-летний Берк, бывший репортер Fox News, присоединился к Ватикану в 2012 году в качестве советника в Государственном секретариате Ватикана и стал пресс-секретарем в 2016 году. Он является членом консервативной католической группы Opus Dei.

43-летняя Овехеро, бывшая журналистка испанской радиосети COPE, имела одну из самых высоких должностей среди женщин в Ватикане.