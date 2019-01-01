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Дуда заявил, что ему трудно принять поддержку "Северного потока - 2" странами ЕС

Дуда заявил, что ему трудно принять поддержку &quot;Северного потока - 2&quot; странами ЕС
03:34 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент Польши не понимает поддержки "Северного потока-2" странами ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему трудно понять поддержку некоторыми европейскими странами строительства газопровода "Северный поток-2" и заметил, что санкционную политику ЕС следует пересмотреть для увеличения давления на РФ.

Об этом он заявил в эфире TVP Info.

"Есть санкции, и они должны быть сохранены. Их также надо проанализировать, так как их можно подготовить еще лучше, чтобы поступало еще больше давления, чтобы России было еще сложнее", - сказал Дуда.

Он добавил, что ему трудно понять поддержку европейцами газопровода "Северный поток-2", что приведет к доминированию российского "Газпрома" на европейском рынке.

"Тот факт, что в Европейском Союзе не сказали решительного "стоп" "Газпрому", что "Газпром" продвигается в Европейском Союзе, и многие страны Европейского Союза, их лидеры, спокойно с этим согласны - это то, что мне трудно принять. Мы постоянно обсуждаем эту проблему", - отметил он.

Дуда добавил, что в противостоянии с "Газпромом" США "будут нашим наибольшим союзником".

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - Польша, страны Балтии, Украина и США - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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Газпром, ЕС, Польша, Россия, Анджей Дуда, Северный поток-2.
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