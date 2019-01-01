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Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов

Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов
04:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Вблизи Мальты спасли почти 250 мигрантов, проведены три спасательные операции.

Лодки Вооруженных сил Мальты в течение суток спасли в Средиземном море 249 мигрантов, которые пытались попасть в ЕС.

Как пишет Reuters, всего было проведено три спасательные операции.

"В армии рассказали, что за 114 км на юго-запад от побережья Мальты патрульное судно подобрало 28 мигрантов, которые путешествовали в шлюпке, и еще 152 человека, которые находились неподалеку в деревянном плавательном средстве. Это стало крупнейшей подобной спасательной операцией в течение последних месяцев", - говорится в материале.

Меньше, чем за сутки до этого военные обнаружили в море и доставили к берегу еще одну группу из 69 мигрантов.

"Однако, остальные 49 мигрантов остаются заблокированными в море уже несколько дней, как их подобрали спасательные суда НГО, поскольку Мальта и Италия не дают им разрешения швартоваться в рамках общих европейских усилий по замедлению миграционных потоков из Африки", - утверждает Reuters.

Добавим, что согласно данным итальянского правительства, в прошлом году лодками в Италию из Ливии прибыли 12.977 мигрантов, что на 87,9% меньше, чем в 2017-ом.

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Мигранты, ЕС, Спасатели, Мальта.
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