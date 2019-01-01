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Румыния возглавила Совет Европейского Союза

Румыния возглавила Совет Европейского Союза
10:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Румыния возглавит председательство Совета ЕС в обстановке разногласий с Евросоюзом.

Румыния, одно из беднейших государств Евросоюза, впервые вступает в первый день 2019 года в права председателя Совета ЕС, в то время как ее правительство подвергается критике внутри страны и в институтах ЕС, особенно из-за реформы судебного и уголовного права.

"Действительно, у нас время от времени бывают разногласия по развитию правового государства - мы это обсуждали, - но это вопрос, который касается не столько председательства, сколько двусторонних отношений между Румынией и Европейской комиссией, или, скажем, Европейским союзом", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, принимая 5 декабря 2018 года в Брюсселе премьер-министра страны Виорику Дэнчилэ в связи с подготовкой румынского председательства в Совете ЕС.

"Председательство Румынии состоится в решающий момент для будущего Европейского союза. В разгар румынского председательства Соединенное Королевство покинет 30 марта 2019 года Европейский союз. Это печальная дата, но Румыния справится с пост-Brexit наилучшим возможным образом", - считает Ж.-К.-Юнкер.

К задачам "чрезвычайной сложности" нового председателя Совета ЕС он отнес также согласование долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

"Без Румынии Европейский союз не был бы полным. Сегодня он укомплектован, потому что Румыния после десятилетий отделения, надо сказать - искусственного, ныне является частью европейской семьи, чтобы укорениться в ней навсегда", - сказал глава Еврокомиссии.

Он также выразил уверенность, что до конца мандата нынешней Европейской комиссии в 2019 году удастся решить вопрос о приеме Румынии в Шенгенское пространство.

Вместе с тем, в опубликованном 29 декабря 2018 года интервью немецкой газете "Вельт" Ж.-К.Юнкер указал на то, что внутри Румынии "нужен сплоченный фронт, чтобы во время председательства в Совете так же способствовать единству ЕС".

"Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС", - поделился председатель ЕК своим мнением с редакцией "Вельт".

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Ж.-К.Юнкер признал, что Бухарест "технически хорошо подготовлен" к своему первому председательству в Евросоюзе, но в то же время отметил, что для "осмотрительных действий" Румынии требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.

"И здесь у меня имеются некоторые сомнения", - добавил он.

Приоритеты своего председательства в Совете ЕС Румыния разделила на четыре основополагающих раздела.

Румынское председательство ставит цель обеспечивать конвергенцию и сплочение в ЕС для достижения устойчивого и равного развития для всех граждан и всех государств-членов, в том числе за счет укрепления "социального измерения ЕС".

В планы председательства Румынии включена задача строительства более безопасной Европы перед лицом новых вызовов, угрожающих безопасности граждан. Речь об укреплении внутренней безопасности, улучшении взаимодействия систем безопасности ЕС, защите киберпространства и усилении устойчивости союза против кибератак. Этот же приоритет предусматривает борьбу против терроризма и усиленное внимание вопросам миграции.

Третий раздел - повышение роли ЕС как глобального игрока в мире путем содействия политике расширения и соседства, реализации глобальной стратегии, обеспечению необходимых Евросоюзу ресурсов и выполнению "всех глобальных обязательств" ЕС. В этот приоритет входит усиление внешней безопасности и оборонных возможностей ЕС в тесной взаимосвязи с подобным процессом в НАТО и при акценте на консолидацию стратегического партнерства ЕС-НАТО.

Наконец, четвертый приоритетный пакет румынского председательства озаглавлен "Европа общих ценностей". Предполагается, что будет развиваться политика против дискриминации во всех ее проявлениях, за равенство шансов, равные права женщин и мужчин, вовлечение граждан, особенно молодежи, в общеевропейские дебаты. В этот раздел включен набор традиционных ценностей ЕС, которые Румыния берется защищать и развивать.

При этом в Еврокомиссии считают, что реформа судебного и уголовного права в Румынии ослабляет борьбу против коррупции и ставит под вопрос независимость судебной власти, как об этом заявлял первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

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Европарламент в конце минувшего года принял резолюцию по Румынии, в которой подчеркнул, что такая реформа подрывает возможности борьбы против коррупции. Евродепутаты указали на необходимость усиления парламентского контроля над спецслужбами страны.

В резолюции ЕП также содержатся осуждение "насильственной и непропорциональной" реакции при подавлении массовых народных манифестаций в Бухаресте в августе 2018 года и призыв к румынским властям гарантировать прозрачное и беспристрастное расследование действий полиции.

В румынском законе о финансировании и функционировании неправительственных организаций Европарламент увидел потенциальную возможность для власти запугивать гражданское общество и нарушение принципа свободы организаций и права на уважение частной жизни.

Но больше всего в Брюсселе обеспокоены размахом коррупции в стране и причастностью к ней представителей правящего аппарата государства и политиков.

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Румыния, ЕС, Совет ЕС, Жан-Клод Юнкер.
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