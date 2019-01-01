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Циклон "Усман" на Филиппинах унес 75 жертв

Циклон &quot;Усман&quot; на Филиппинах унес 75 жертв
16:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Тропический циклон в Филиппинах: число жертв достигло 75 человек.

Тропический циклон, пришедший в Филиппины на прошлой неделе, привел к гибели по меньшей мере 75 человек и задел 45 тыс. семей. Об этом сообщает CNN.

Местная чрезвычайная служба отмечает, что в результате циклона, который классифицируется как "тропическая депрессия", кроме того 16 человек пропали без вести и 12 получили ранения.

Сообщается, что циклон "Усман", сопровождающийся мощными грозами, ливнями и штормовыми ветрами, нанес значительный ущерб сельскому хозяйству Филиппин.

Сейчас не менее 100 районов страны остаются затопленными, а 41 дорога и 3 моста недоступны. Значительное количество городов пребывает в нужде.

Еще до начала шторма более 22 тыс. филиппинцев покинули свои дома, а те, кто остались, оказались заблокированными в затопленных районах. Шторм уничтожил некоторые мосты, а также урожаи на полях.

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Шторм, Филиппины, Азия, Циклон, Усман.
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