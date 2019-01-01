Советник Трампа посетит Турцию

Новости мира: Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Турцию 8 января.

Советник президента США Джон Болтон посетит Турцию 8-9 января для координации действий в сфере региональной безопасности, в частности в Сирии, после объявления Дональдом Трампом решения о выводе американских войск.

«Обсудим дальнейшие шаги противодействия вызовам в сфере безопасности, в частности следующий этап борьбы с ИГИЛ, поскольку США начинают вывод войск из Сирии», - написал Болтон ранее в Twitter, не указав дату визита

Перед визитом в Турцию Болтон намерен посетить Израиль, где также речь пойдет о региональной безопасности и борьбе с ИГИЛ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп договорились о тесной координации по Сирии. Визит Болтона в Турцию будет происходить в рамках достигнутой договоренности.