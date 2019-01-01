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В Афганистане более 20 полицейских были убитыми талибами

В Афганистане более 20 полицейских были убитыми талибами
21:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Афганские правительственные силы использовали артиллерию для отражения многочисленных нападений талибов, во время которых погибли более 20 человек.

«По меньшей мере 21 афганский полицейский погиб во время трех одновременных нападений талибов в понедельник вечером на севере Афганистана. Несмотря на то, что гражданские лица находились неподалеку, силовики открыли артиллерийский огонь, чтобы отбить атаки боевиков», - говорится в сообщении Washington Post.

Как сообщили местные чиновники, очередное нападение талибов имел целью захватить нефтяные скважины и транспортные средства возле столицы провинции Сар-эль. "Талибан" пытается подорвать контроль правительства на фоне мирных переговоров для прекращения 17-летней войны и нынешних выборов в Афганистане.

Избирательная комиссия Афганистана объявила о переносе назначенных на апрель 2019 года президентских выборов на 20 июля. Решение отсрочить проведение выборов пришлось на период значительной активизации боевиков радикального исламского движения "Талибан", которое ведет вооруженную борьбу против нынешнего афганского правительства.

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Теракт, Талибы, Афганистан, Азия.
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