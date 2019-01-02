Власти Швейцарии собираются сделать шоппинг на Amazon "менее привлекательным"

Новости мира: В Швейцарии ограничили покупки на Amazon.

В Швейцарии с 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон "О налоге на добавленную стоимость", который предусматривает взымание НДС при онлайн-покупках в интернет-магазинах США.

Об этом сообщает международная информационная служба (SWI Swissinfo) Швейцарской национальной теле - и радиокомпании.

"Федеральный закон "О налоге на добавленную стоимость" (Mehrwertsteuer-Gesetz): в этой области введена новелла, которая напрямую затронет всех тех, кто совершает покупки онлайн в интернет-магазинах США. Теперь на все эти товары будет взиматься НДС (MWSt)", - говорится в сообщении.

Кроме того, все онлайн-компании с торговым оборотом от 100 тысяч франков, занимающиеся торговлей с заокеанскими поставщиками, обязаны теперь взимать со швейцарских клиентов НДС по действующим в Швейцарии нормам и тарифам.

"Цель: сделать менее привлекательным шоппинг на таких сайтах, как Amazon, розничные цены на которых, особенно по сравнению с ценами в швейцарских магазинах, все еще являются более чем конкурентоспособными. Кроме того, начиная с 26 декабря 2018 года швейцарским клиентам больше нельзя будет заказывать товары с доставкой в Швейцарию на таких сайтах, как Amazon.com, и в других сетевых онлайн-магазинах, хостинг которых осуществляется за пределами ЕС, за исключением электронных книг (E-Books) и мобильных программ-приложений (App)", - отмечается в сообщении.