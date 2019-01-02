Скачать
Среда, 02.01.2019
Власти Швейцарии собираются сделать шоппинг на Amazon &quot;менее привлекательным&quot;
Власти Швейцарии собираются сделать шоппинг на Amazon "менее привлекательным"
Абэ пообещал не выселять россиян с Курил после возможной передачи островов
Абэ пообещал не выселять россиян с Курил после передачи островов
Форвард Ворсклы Кулач вошел в историю Лиги Европы
Форвард Ворсклы Кулач вошел в историю Лиги Европы
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019

Власти Швейцарии собираются сделать шоппинг на Amazon "менее привлекательным"

Власти Швейцарии собираются сделать шоппинг на Amazon &quot;менее привлекательным&quot;
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Швейцарии ограничили покупки на Amazon.

В Швейцарии с 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон "О налоге на добавленную стоимость", который предусматривает взымание НДС при онлайн-покупках в интернет-магазинах США.

Об этом сообщает международная информационная служба (SWI Swissinfo) Швейцарской национальной теле - и радиокомпании.

"Федеральный закон "О налоге на добавленную стоимость" (Mehrwertsteuer-Gesetz): в этой области введена новелла, которая напрямую затронет всех тех, кто совершает покупки онлайн в интернет-магазинах США. Теперь на все эти товары будет взиматься НДС (MWSt)", - говорится в сообщении.

Кроме того, все онлайн-компании с торговым оборотом от 100 тысяч франков, занимающиеся торговлей с заокеанскими поставщиками, обязаны теперь взимать со швейцарских клиентов НДС по действующим в Швейцарии нормам и тарифам.

"Цель: сделать менее привлекательным шоппинг на таких сайтах, как Amazon, розничные цены на которых, особенно по сравнению с ценами в швейцарских магазинах, все еще являются более чем конкурентоспособными. Кроме того, начиная с 26 декабря 2018 года швейцарским клиентам больше нельзя будет заказывать товары с доставкой в Швейцарию на таких сайтах, как Amazon.com, и в других сетевых онлайн-магазинах, хостинг которых осуществляется за пределами ЕС, за исключением электронных книг (E-Books) и мобильных программ-приложений (App)", - отмечается в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швейцария, Amazon, Онлайн-магазины, Онлайн-шоппинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
02 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
03 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
04 Украина прекращает оформление виз в международных аэропортах
05 Президент предостерег от консолидации пророссийских кандидатов перед выборами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Израиль вышел из ЮНЕСКО
Израиль вышел из ЮНЕСКО
С 1 января Словакия начала председательствование в ОБСЕ
С 1 января Словакия начала председательствование в ОБСЕ
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Новый год 2019: поздравление в стихах
Новый год 2019: поздравление в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь