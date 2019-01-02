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В Австрии легализовали однополые браки: Уже есть первая пара

В Австрии легализовали однополые браки: Уже есть первая пара
06:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Австрия официально разрешила заключать однополые браки.

Сразу после начала нового 2019 года в австрийском городе Фельден две женщины заключили брак, таким образом, впервые воспользовавшись возможностью регистрацией браков для однополых пар, которая открылась с 1 января 2019 года.

Об этом сообщает во вторник австрийская газета Der Standard.

"Они были четыре года помолвлены и теперь поженились. Даниэла Паер и Николь Копауник стали первой однополой парой, которая воспользовалась возможностью, которую предоставил Конституционный суд для регистрации браков. За 5 минут после полуночи обе сказали "да". Пара теперь будет носить фамилию Копауник", - говорится в сообщении.

Ранее в октябре 2018 года в Австрии официально уже зарегистрировали первый в стране однополый брак между двумя жительницами столицы. Это были женщины, которые совместно с четырьмя другими однополыми парами и при поддержке комитета "Лямбда", который защищает права ЛГБТ, подали в Конституционный суд Австрии. По результатам рассмотрения дела Конституционный суд разрешил с 1 января 2019 года регистрации браков для однополых пар, как и зарегистрированное гражданское партнерство для всех – гомо и гетеросексуалов. Истцам – пятерым парам – позволили пожениться уже в 2018 году, что первая пара и сделала в октябре в Вене.

Нынешняя же пара из Фельдена стала первой, которая зарегистрировала однополый брак в стране согласно предоставленной с 1 января 2019 года возможности.

Австрия стала 16-й страной Европы и 26-й страной мира, где разрешено заключение брака для однополых пар.

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ЛГБТ, Австрия, Однополые браки, Фельден.
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