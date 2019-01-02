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Среда, 02.01.2019

В Стамбуле рухнуло здание: спасатели достают людей из-под завалов (Видео)

В Стамбуле произошло обрушение здания, на месте работает большое количество спасателей и медиков. Об этом сообщает Haberler. «Здание обвалилось в стамбульском районе Едикуле. Большое количество спасательных команд были отправлены на место происшествия», - пишет издание. Отмечается, что одно здание обрушилось полностью и по меньшей мере три соседних были повреждены. По сообщению телеканала CNN Turk, который ведет прямую трансляцию с места происшествия, спасатели извлекли из-под завалов двух раненых, которым оказывают медицинскую помощь. Спасательная операция продолжается, поскольку есть информация, что под завалами еще могут быть люди. Причины обвала выясняются.
Укринформ
Фото: Твиттер
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