Молдова собирается заплатит украинке €6 тысяч за отзыв иска из ЕСПЧ

Новости мира: Следствие по делу украинки в Молдове длилось около 11 лет.

Правительство Молдовы выплатит гражданке Украины 6 тысяч евро за нарушение права на жизнь и несправедливое судебное разбирательство.

Согласно материалам дела, гражданка Украины, проживающая в городе Подольск, подала иск против Молдовы за неэффективное расследование уголовного дела об убийстве ее дочери и невыполнение следственных действий, а также за непринятие мер по установлению местонахождения преступника, личность которого была известна правоохранительным органам. Следствие по этому делу длилось около 11 лет.

Кроме этого, заявительница указала и на нежелание правоохранительных органов расследовать вину соучастника преступления и недостаточное информирование заявителя о ходе расследования.

После изучения материалов дела и юриспруденции ЕСПЧ, правительство Молдовы заключило с заявителем мировое соглашение, согласно которому молдавская сторона обязалась выплатить гражданке Украины 6 тысяч евро в обмен на отзыв иска из ЕСПЧ.