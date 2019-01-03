Министр внутренних дел Бельгии намерен рекрутировать еще 2500 офицеров полиции

Новости мира: Бельгия рекрутирует еще 2,5 тысячи полицейских из-за новогоднего всплеска насилия.

Министр внутренних дел Бельгии Питер Де Крем (Pieter De Crem) назвал совершенно не приемлемыми акты насилия, которые произошли в Брюсселе в новогоднюю ночь, и объявил о намерении в этом году рекрутировать еще 2500 офицеров полиции. Соответствующую информацию опубликовало бельгийское издание Flandersnews.be.

«Абсолютно неприемлемо» - именно так министр внутренних дел определил столкновения между молодежью и полицией и пожарными в Брюсселе перед Новым годом. Инциденты были зарегистрированы в районах Моленбек и Андерлехт, где был нанесен ощутимый вред», - говорится в сообщении.

По сообщениям местной прессы, в упомянутых районах были ограблены несколько торговых точек, подожжены по крайней мере пять автомобилей и один дом. По результатам этих событий во вторник, 1 января, бельгийская полиция арестовала не менее 25 человек.

Министр Де Крем поставил под сомнение эффективность планирования работы полиции для предотвращения такого рода инцидентов, которые уже случались в прошлом. Чиновник отметил, что в Брюсселе не может существовать зон, «недоступных» для полиции, и назначил расследование по координации действий полиции в новогоднюю ночь. При этом его критические замечания не касались действий полицейских и пожарных, которые самоотверженно и мужественно противостояли хулиганам «в поле».

Министр сообщил также, что в этом году подбору персонала полиции будет уделяться повышенное внимание. В прошлом году ряды бельгийских полицейских пополнили 2,5 тысячи офицеров, в этом году запланировано рекрутировать еще такое же количество, ведь, по словам бельгийского чиновника, для этого созданы все условия.