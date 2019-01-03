В Румынии подняли цены на бензин, сигареты и алкоголь

Новости мира: Так же в Румынии заморозили цены на природный газ.

С 1 января 2019 года в Румынии растут цены на бензин и дизельное топливо, электроэнергию, сигареты и алкоголь. Рост цен обусловлен принятием накануне нового года экстренного постановления правительства об увеличении акцизных сборов на ряд энергоносителей.

Согласно документа, акцизный сбор на бензин и дизельное топливо увеличен в среднем на 3,1%.

В правительстве Румынии заявили, что повышение цен на табачную продукцию было необходимо для приведения уровня цен в соответствие с требованиями Европейского Союза.

Вместе с тем, румынское правительство приняло постановление о замораживании на три года (до февраля 2022 года) цен на природный газ, поставляемый румынским предприятиям и бытовым потребителям.