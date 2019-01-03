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Полиция задержала организатора протестов "желтых жилетов"

Полиция задержала организатора протестов &quot;желтых жилетов&quot;
20:20 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Париже задержали одного из организаторов протестов "желтых жилетов".

Один из лидеров французского протестного движения "желтые жилеты" был задержан полицией в Париже, что вызвало волну критики правительства со стороны оппонентов.

Об этом сообщает AFP.

Эрик Друэ, который ранее уже представал перед судом за ношение оружия на предыдущей акции протеста, был задержан в среду поздно вечером за организацию несанкционированной акции протеста на Елисейских полях. Он был освобожден в четверг днем.

Обращаясь к журналистам после своего освобождения, Друэ сказал, что направлялся в ресторан с четырьмя друзьями, когда их задержали.

"На мне не было желтого жилета, я просто шел по асфальту", - сказал он, назвав арест "непостижимым".

"Я не представитель желтых жилетов. Со мной или без меня это будет продолжаться", - сказал он, говоря о протестах.

Министр экономики Бруно Ле Мейр высказался в защиту задержания. "Это называется уважением верховенства закона. Это нормально, что когда вы нарушаете законы республики, вы сталкиваетесь с последствиями", - сказал он.

Согласно французскому законодательству, организаторы протеста обязаны сообщать властям о месте проведения, по крайней мере, за три дня, но "желтые жилеты" постоянно игнорировали это, поскольку их демонстрации часто начинались стихийно.

Лидер французских правых Марин Ле Пен обвинила правительство в "систематическом нарушении политических прав оппонентов".

На другом конце политического спектра Жан-Люк Меленшон, лидер левой партии "Непокоренная Франция", также раскритиковал правительство.

"Снова Эрик Друэ арестован, почему? Злоупотребление властью. Политизированная полиция, преследующая и преследующая лидеров движения "желтых жилетав", - написал Меленшон в Twitter.

33-летний Друэ, водитель грузовика из города к югу от Парижа, часто выступает по телевидению как "аполитичный" представитель движения "желтых жилетов".

Он был подвергнут критике за то, что он выдвигал в соцсетях теории заговора и обвинялся в голосовании за Ле Пен на прошлогодних выборах, но он это отрицает.

Он стал известен благодаря своим видео на Facebook, часто в водительском кресле своего грузовика, и одним из первых призвал к общенациональным протестам против повышения налогов на топливо.

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Париж, Франция, Протесты во Франции, Желтые жилеты, Эрик Друэ.
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