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В Черногории обменивают гражданство на инвестиции

В Черногории обменивают гражданство на инвестиции
23:11 Чт, 3 Январь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Черногория начала выдавать гражданство в обмен на инвестиции в различные по развитию районы страны.

Черногория запустила программу предоставления гражданства 2 тысячам иностранцам в обмен на инвестиции в течение последующих 3 лет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление черногорского правительства, сделанное в четверг.

«Черногорские власти официально начали воплощать в жизнь программу предоставления гражданства иностранцам-инвесторам. В течение следующих 3 лет около 2 тысяч человек получат черногорские паспорта», — говорится в сообщении.

Для получения черногорского паспорта иностранный гражданин должен инвестировать €100 тыс. в проекты в менее развитых районах страны или €250 тыс. в более развитых приморских областях, или же €450 тыс. в проекты в столице Черногории.

По мнению властей, такая практика ощутимо будет способствовать экономическому развитию Черногории.

Как сообщалось, Подгорица еще несколько лет назад анонсировала данный шаг. Такую «продажу» гражданства практикуют уже 13 европейских стран, в частности Мальта, Латвия, Португалия.

Черногория является балканским государством на Адриатическом побережье с населения 620 тыс. человек и самым молодым членом НАТО. Сейчас черногорский паспорт обеспечивает безвизовый режим с 117 государствами.

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Инвестиции, Черногория, Гражданство, Паспорт Черногории.
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