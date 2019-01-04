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Молния поразила самолет в Польше

Молния поразила самолет в Польше
09:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: Самолет Wizz Air W6 1747 после вылета из Гданьска был поражен ударом молнии из-за чего пришлось вернуться в аэропорт.

Вскоре после взлета самолет, летевший из Гданьска в Ставангера (Норвегия), был поражен молнией. Машина вернулась обратно и без проблем высадилась в аэропорту Гданьска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tvn24.

Самолет Wizz Air W6 1747 вылетел из аэропорта Гданьска в четверг в 6.55. Прибытие в Ставангер было запланировано в 8.45.

Вскоре после начала полета молния ударила по машине.

"Следуя мер безопасности, самолет вернули в Гданьск, посадка была ровной", - заявил перевозчик.

Как сказал в интервью Михал Даргач аэропорта Гданьска, самолет вернулся в аэропорт через 10 минут, аварийной посадки не было. Пилоты также не сообщали о необходимости аварийной посадки в контрольной башни.

Сейчас самолет проходит обязательный технический осмотр. В связи с этим отложенные рейсы W6 1747 из Гданьска в Ставангера и W6 1748 от Ставангера до Гданьска.

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Польша, Самолет, Молния, Гданьск.
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