Молния поразила самолет в Польше

Новости мира: Самолет Wizz Air W6 1747 после вылета из Гданьска был поражен ударом молнии из-за чего пришлось вернуться в аэропорт.

Вскоре после взлета самолет, летевший из Гданьска в Ставангера (Норвегия), был поражен молнией. Машина вернулась обратно и без проблем высадилась в аэропорту Гданьска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tvn24.

Самолет Wizz Air W6 1747 вылетел из аэропорта Гданьска в четверг в 6.55. Прибытие в Ставангер было запланировано в 8.45.

Вскоре после начала полета молния ударила по машине.

"Следуя мер безопасности, самолет вернули в Гданьск, посадка была ровной", - заявил перевозчик.

Как сказал в интервью Михал Даргач аэропорта Гданьска, самолет вернулся в аэропорт через 10 минут, аварийной посадки не было. Пилоты также не сообщали о необходимости аварийной посадки в контрольной башни.

Сейчас самолет проходит обязательный технический осмотр. В связи с этим отложенные рейсы W6 1747 из Гданьска в Ставангера и W6 1748 от Ставангера до Гданьска.