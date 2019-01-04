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В Грузии состоится суд по делу задержанных украинцев

В Грузии состоится суд по делу задержанных украинцев
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: sputnik-georgia.ru

Новости мира: Задержанные в Грузии украинцы прекратили голодовку, суд над ними в Тбилиси состоится 24 января.

Суд над задержанными 2 декабря прошлого года в Тбилиси шестью гражданами Украины и одним гражданином Грузии, бывшими военнослужащими украинского батальона "Донбасс", состоится 24 января, сообщил в пятницу журналистам адвокат Гиоргий Ростомашвили.

По его словам, все задержанные отрицают обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

"Задержанные по просьбе родных и близких прекратили голодовку, продолжающуюся в тюремном заведении более 20 дней. К сожалению, правительство Украины заняло непонятную позицию в отношении своих сограждан и до сих пор не обращается к грузинским властям", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что бывшие военнослужащие были задержаны в ночь на 2 декабря в одной из гостиниц Тбилиси. При обыске их номеров полицейские нашли два пистолета и самодельный автомат, а также боеприпасы и взрывчатые вещества.

Арест украинцев в Грузии: задержанные объявили о голодовке

По информации грузинских СМИ, бывшие военные прибыли в Тбилиси по поручению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего командира батальона "Донбасс", депутата Верховной Рады Украины Семена Семенченко для организации вооруженной провокации на митинге оппозиции 2 декабря в центре грузинской столицы.

По заявлению представителей Главной прокуратуры Грузии, данная версия также рассматривается следствием.

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Грузия, Тбилиси, Михаил Саакашвили, Прокуратура Грузии, Семен Семенченко.
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