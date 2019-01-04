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Германия не ждет "потепления" в отношениях с Россией

Германия не ждет &quot;потепления&quot; в отношениях с Россией
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Берлин не ожидает улучшения отношений с Россией в 2019 году

Отношения Германии с Россией и в наступившем году не обещают быть простыми.

Такое мнение в интервью Saarbrücker Zeitung высказал уполномоченный правительства ФРГ по контактам с Россией, странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии Дирк Визе.

"Что касается больших проблем в отношениях с Россией, я – скептик. Мы будем сталкиваться с неудачами", - сказал Визе.

Политик не берется прогнозировать, с какими именно, но указывает, что в минувшем году Москва продемонстрировала, насколько непредсказуемой она может быть. В частности, он напомнил об отравлении Скрипалей, выходе Москвы из Договора ликвидации о ракет средней и меньшей дальности, "закручивании спирали вооружений", а также об "опасной игре мускулами в Азовском море".

К ситуациям, в которых у Германии будет "мало пространства для компромисса" в отношениях с Россией Визе относит и предстоящие в марте президентские выборы в Украине.

Также политик предполагает, что ожидать подвижек в мирном процессе, можно не ранее, чем после второго тура выборов главы Украинского государства. Тем не менее, пока не будет продвижения в выполнении Минских соглашений, говорить о снятии или ослаблении санкций рано, подчеркнул Визе.

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Германия, Азовское море, Россия, Дело Скрипалей, Дирк Визе.
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