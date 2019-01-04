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Столтенберг дал России "последний" шанс вернуться к выполнению ДРСМД

Столтенберг дал России &quot;последний&quot; шанс вернуться к выполнению ДРСМД
16:15 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: По словам генсека НАТО, РФ имеет последний шанс вернуться к ракетному договора

Россия еще имеет возможность вернуться к выполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.

"Важно то, что сейчас у России есть последний шанс. Если Россия не вернется к выполнению, тогда у нас большая проблема, потому что тогда договор ДРСМД разрушается", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отказался говорить, как будет реагировать Альянс, если Россия все же не вернется к выполнению договора.

"У НАТО есть много возможных путей реагирования. Но я не буду говорить о различных элементах, потому что если я начну спекулировать о различных потенциальных элементах реакции НАТО, я думаю, что это только усложнит ситуацию", - добавил он.

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о РСМД, если Россия не вернется к его выполнению.

Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что США не предоставили никаких доказательств нарушения Россией договора.

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НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, ДРСМД.
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