Столтенберг дал России "последний" шанс вернуться к выполнению ДРСМД

Россия еще имеет возможность вернуться к выполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.
"Важно то, что сейчас у России есть последний шанс. Если Россия не вернется к выполнению, тогда у нас большая проблема, потому что тогда договор ДРСМД разрушается", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отказался говорить, как будет реагировать Альянс, если Россия все же не вернется к выполнению договора.
"У НАТО есть много возможных путей реагирования. Но я не буду говорить о различных элементах, потому что если я начну спекулировать о различных потенциальных элементах реакции НАТО, я думаю, что это только усложнит ситуацию", - добавил он.
Напомним, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о РСМД, если Россия не вернется к его выполнению.
Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что США не предоставили никаких доказательств нарушения Россией договора.