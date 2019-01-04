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Большинство членов партии Мэй отдают предпочтение Brexit без сделки

Большинство членов партии Мэй отдают предпочтение Brexit без сделки
16:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Партия премьера Британии не поддерживает ее соглашение с ЕС о Brexit.

Большинство членов британской Консервативной партии, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, выступают против ее соглашения с Брюсселем и предпочитают покинуть ЕС без соглашения.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, проведенный среди рядовых членов партии, сообщает Reuters.

Терезе Мэй нужны 318 голосов депутатов, чтобы утвердить в парламенте соглашение, которое она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года. Однако 117 из 317 депутатов-консерваторов проголосовали против нее при рассмотрении вотума недоверия 12 декабря.

Это значит, что ей надо заручиться поддержкой этих депутатов, или же искать поддержки у части 257 законодателей оппозиционной Лейбористской партии, заявившей, что она не будет голосовать за сделку.

Опрос 1215 членов Консервативной партии показал, что 59% высказались против соглашения Мэй, а 76% сказали, что предупреждения о рисках в случае сценария без соглашения были "преувеличены или надуманы". Лишь 38% опрошенных высказались за соглашение с ЕС.

В декабре Мэй отложила голосование за соглашение в парламенте, понимая, что не получит достаточно голосов. Теперь голосование должно состояться на неделе, начинающейся 14 января. Если депутаты проголосуют против, Соединенное Королевство или покинет ЕС без соглашения, или отсрочит Brexit.

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ЕС, Великобритания, Консервативная партия, Тереза Мэй, Brexit.
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