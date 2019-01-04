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Президент Румынии отклонил требование главы минюста уволить генпрокурора страны

Президент Румынии отклонил требование главы минюста уволить генпрокурора страны
21:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент Румынии отказался увольнять генпрокурора, критиковавшего правительство.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отклонил требование министра юстиции уволить генерального прокурора Августина Лазара.

Об этом сообщает Associated Press.

Йоханнис заявил, что не будет увольнять Лазара, который критиковал правительственную судебную реформу и заявлял, что она осложнит преследование высших должностных лиц за коррупцию.

В прошлом месяце министр юстиции Тудорел Тоадер попросил Йоханниса уволить Лазара с должности на основе 63-страничного отчета, в котором утверждалось, что он не справился со своими обязанностями.

Но Йоханнис сказал, что Лазар "делает очень хорошую работу ... эта так называемая оценка министра юстиции не придерживается правовых" принципов.

Йоханнис в пятницу также отклонил повторную просьбу Тоадера о назначении на должность главного прокурора Национальной дирекции по вопросам борьбы с коррупцией областного прокурора Адины Флори.

Йоханнис сказал, что "очень странно", что Тудорел снова подал ее кандидатуру после того, как президент сказал в прошлом месяце, что она не имеет юридической квалификации для этой должности.

В прошлом году Тудорел добился увольнения бывшего главного прокурора по противодействию коррупции Лауры Кодрута Ковеши, утверждая, что она неправильно руководит учреждением и злоупотребляла властью.

США и ЕС, однако, похвалили Ковеши, которая была движущей силой коррупционных преследований сотен румынских чиновников за последние годы.

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Румыния, Клаус Йоханнис, Августин Лазар, Тудорел Тоадер.
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