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В Норвегии под лавиной погибли четверо туристов

В Норвегии под лавиной погибли четверо туристов
22:11 Сегодня Телеграф Европейская правда pixabay.com

Новости мира: В Норвегии под лавиной погибли лыжники из Швеции и Финляндии.

Четверо туристов из Финляндии и Швеции были признаны погибшими в пятницу, через два дня после того, как они попали под лавину в Норвегии во время катания на лыжах.

Об этом сообщает Reuters.

Лавина сошла в среду в северном норвежском регионе Трумс в районе, популярном среди лыжников. Три финна и швед катались на лыжах в этом районе.

В пятницу спасательный вертолет обнаружил два передатчика, которые используются лыжниками для определения их позиций при попадании в лавину.

В четверг были обнаружены следы от лыж, ведущие в лавину, но не выходящие за ней. "Это подтверждает наше предположение о том, что пропавшие попали в лавину. Прошло уже 38 часов с тех пор", - заявила на пресс-конференции начальник полиции Трумса Астрид Элизабет Нильсен.

"Теперь, когда мы подтвердили свои предположения, мы считаем, что больше нет вероятности, что кто-либо из четырех выжил", - добавил она.

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Туристы, Норвегия, Лавина, Трумс.
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