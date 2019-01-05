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Суббота, 05.01.2019

Нидерланды очищают побережье от товаров из смытых в море контейнеров (Видео)

Голландские военные присоединились к работам по очистке побережья Нидерландов от товаров из 270 морских контейнеров, которые смыло с одного из крупнейших в мире грузовых судов. Об этом сообщает AFP. Сотни солдат высадились на рассвете на острове Схирмонниког, у голландского северного побережья, где был обнаружен закрытый мешок с опасным порошком, смытым с корабля. Порошок был идентифицирован как "органический пероксид", легковоспламеняющееся вещество, используемое для изготовления пластмасс. Объекты, включая пластмассу и полистирол, продолжают приплывать на берег голландских пляжей, а местные жители помогают в операции по очистке. Зарегистрированный в Панаме корабль MSC Zoe, который перевозил в основном игрушки, мебель и автозапчасти, потерял контейнеры во вторник во время шторма в Северном море.Пока около 30 контейнеров были найдены у побережья Нидерландов и Германии. Береговая охрана сообщила, что три контейнера, в которых перевозили органический пероксид на MSC Zoe, не были найдены и, вероятно, затонули.
www.eurointegration.com.ua
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Нидерланды, Военные, Видео, Товары, Морские контейнеры, Голландское побережье, очистка берега.
10:49 Сегодня Телеграф
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