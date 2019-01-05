В Амстердаме мужчин оштрафовали за листовки против гомосексуализма

Новости мира: Суд в Амстердаме обязал трех мужчин выплатить штраф в размере 500 евро за распространение листовок против гомосексуализма.

В Амстердаме трое мужчин, которые распространяли листовки против гомосексуализма, теперь должны заплатить штраф в размере 500 евро. Об этом сообщает NOS.

"Трое мужчин в Амстердаме, которые распространяли листовки с текстами против геев, должны уплатить штраф в размере 500 евро. Суд признал их виновными в пренебрежении и подстрекательстве к дискриминации гомосексуалистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое мужчин, двое 31-летних и 41-летний - бросали в почтовые ящики жителей Амстердама открытки с цитатами из Библии, Корана и Торы относительно гомосексуализма и призывом к верующим объединяться.

Происходило это еще в октябре 2016 года, и выследить их полиция смогла только сейчас. Суд пришел к заключению, что такие открытки направлены на убеждение других и даже призывали к решительным действиям. Поскольку мужчины ранее не были осуждены, им присужден только штраф.