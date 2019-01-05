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В Польше произошел пожар в квест-комнате, погибли подростки

В Польше произошел пожар в квест-комнате, погибли подростки
13:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В польском городе Кошалин произошел пожар в квест-комнате, который унес жизни пяти 15-летних девушек, еще один мужчина доставлен в больницу с сильными ожогами.

В городе Кошалин в Польше в результате пожара в квест-комнате погибли пять 15-летних девушек. Как сообщает "Польское радио", вчера, 4 января, в городе Кошалин возник пожар, в котором погибли пять девушек и серьезно пострадал один мужчина.

Руководитель Министерства внутренних дел Иоахим Брудзыньский сообщил, что жертвами трагедии стали "пятнадцатилетние девушки, которые принимали участие в дне рождения одной из них".

Кроме того, пострадал мужчина, которого с сильными ожогами доставлен в больницу.

Согласно информации, девушки были закрыты в комнате, которая должна была открыться тогда, когда они отгадают все задачи, но в то время они прошли только часть из них. Пока причины пожара устанавливаются. В городе объявлен траур и отменены все развлекательные мероприятия.

Напомним, в Украине за первые двое суток нового года во время пожаров в жилом секторе погибли 28 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает всех неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять малолетних детей без присмотра и не позволять им играть спичками; следить за состоянием электросети; проверять исправность в случае пользования печным отоплением; не пользоваться старыми и ненадежными обогревателями; при выходе из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги и т.д.; не курить в постели; а также избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно бытовые электроприборы большой мощности.

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Пожар, Польша, Ожоги, Квест-комната, Погибли девушки, Пострадал мужчина.
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