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Количество нелегалов в ЕС уменьшилось до самого низкого показателя за пять лет

Количество нелегалов в ЕС уменьшилось до самого низкого показателя за пять лет
05:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Нелегальная миграция в Европу - на самом низком уровне за 5 лет.

Количество мигрантов, пойманных при попытке нелегального въезда в ЕС, упала до самого низкого уровня за последние пять лет.

По оценкам агентства ЕС по охране внешних границ Frontex, в прошлом году зарегистрировано 150 тысяч нелегальных пересечений границы, что является самым низким показателем с 2013 года, сообщает BBC.

При этом количество людей, пересекающих Средиземное море и прибывают в Италию, где популистское правительство отказалось принимать спасательные лодки, резко уменьшилось. А вот количество нелегалов, прибывающих в Испанию, удваивается второй год подряд.

Количество нелегалов, выявленных в 2018 году, на 92% меньше, чем в 2015 году, когда миграционный кризис в Европе достиг пика.

Frontex заявляет, что количество мигрантов, которые отправляются из Ливии, за год сократилась на 87%, из Алжира - на половину.

Наиболее активным в Европе сегодня является западный средиземноморский маршрут. Количество незаконных прибытий в Испанию - в основном из Марокко - удвоилось до 57 тысяч в 2018 году.

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Мигранты, ЕС, Нелегальные мигранты, FRONTEX.
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