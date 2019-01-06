Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос
Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос
Парубий сообщил, когда Томос уже будет в Украине
Парубий сообщил, когда Томос уже будет в Украине
Уайт оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
Уайт оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
Google посвятил дудл: новогодние праздники 2019
Google посвятил дудл: новогодние праздники 2019

"Желтые жилеты" в Париже напали на офис спикера правительства

Смотрите фото (3)
&quot;Желтые жилеты&quot; в Париже напали на офис спикера правительства
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во время очередных протестов "желтых жилетов" в Париже совершено нападение на здание офиса спикера правительства Франции.

В субботу во время очередных протестов "желтых жилетов" в Париже был атакован офис спикера правительства Франции. Об этом сообщает АР.

"Было совершено нападение на здание, в котором находился офис спикера правительства Франции", - говорится в сообщении.

Спикер французского правительства Бенджамин Гриво и его команда были эвакуированы после того, как парадные двери здания были частично разрушены.

"Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления", - отметил позже Гриво.

Это была первая подобная атака на государственную собственность с тех пор, как начались субботние протесты "желтых жилетов". По оценкам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, в этот раз около 50 000 человек приняли участие в акциях протеста по всей Франции, в самом Париже насчитали около 3500 протестующих.

Напомним, во Франции с 17 ноября проходят акции движения "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. 

Правительство Франции пошло на экономические уступки протестующим и отсрочило на год повышение цен на топливо, а также наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Париж, Офис, Протесты, Нападение, Здание, Желтые жилеты, Спикер правительства Франции, Бенджамин Гриво.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
02 Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
03 Google посвятил дудл: новогодние праздники 2019
04 Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу
05 Гороскоп на сегодня, 6 января 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден
Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден
В США умер экс-министр обороны Гарольд Браун
Умер экс-министр обороны США Браун
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких
Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь