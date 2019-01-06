"Желтые жилеты" в Париже напали на офис спикера правительства

Новости мира: Во время очередных протестов "желтых жилетов" в Париже совершено нападение на здание офиса спикера правительства Франции.

В субботу во время очередных протестов "желтых жилетов" в Париже был атакован офис спикера правительства Франции. Об этом сообщает АР.

"Было совершено нападение на здание, в котором находился офис спикера правительства Франции", - говорится в сообщении.

Спикер французского правительства Бенджамин Гриво и его команда были эвакуированы после того, как парадные двери здания были частично разрушены.

"Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления", - отметил позже Гриво.

Это была первая подобная атака на государственную собственность с тех пор, как начались субботние протесты "желтых жилетов". По оценкам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, в этот раз около 50 000 человек приняли участие в акциях протеста по всей Франции, в самом Париже насчитали около 3500 протестующих.

Напомним, во Франции с 17 ноября проходят акции движения "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки протестующим и отсрочило на год повышение цен на топливо, а также наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.