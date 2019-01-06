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Мэй не прогнозирует итоги голосования по Brexit

Мэй не прогнозирует итоги голосования по Brexit
15:49 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Тереза Мэй не может предсказать, что произойдет в случае парламент отклонит соглашение по Brexit.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила в воскресенье, что Британия окажется на неизведанной территории, если ее соглашение по Brexit отклонит парламент.

Об этом пишет Reuters.

Говоря о том, что произойдет, если она потерпит поражение, Мэй сказала BBC: "Мы будем находиться на неизведанной территории. Я не думаю, что кто-то может точно сказать, что произойдет с точки зрения реакции, которую мы увидим в парламенте".

Большинство членов британской Консервативной партии, лидером которой является Мэй выступает против ее соглашения с Брюсселем и предпочитает оставить ЕС без соглашения.

В декабре Мэй отложила голосование за сделку в парламенте, понимая, что не получит достаточно голосов. Теперь голосование должно состояться 15 января. Если депутаты проголосуют против сделки, Соединенное Королевство или оставит ЕС без соглашения, или отсрочит Brexit.

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Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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