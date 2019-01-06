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Председатель Нижней палаты парламента Румынии подает в суд на Еврокомиссию

Председатель Нижней палаты парламента Румынии подает в суд на Еврокомиссию
21:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Один из лидеров правящей в Румынии коалиции подал в суд на Еврокомиссию.

Лидер Социал-демократической партии Румынии, входящей в состав правящей коалиции, председатель Нижней палаты парламента (Камеры депутатов) Ливиу Драгня подал в суд на Еврокомиссию.

Об этом сообщает корреспондент.

В своем обращении в Европейский суд Драгня требует аннулировать отчет Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором его обвиняют в отмывании денег и махинациях с еврофондами при реабилитации дорог в румынском уезде Телеорман (родном уезде румынского политика).

Адвокаты лидера румынских социал-демократов считают, что во время составления отчета, OLAF не заслушал Драгня, нарушив таким образом принцип презумпции невиновности.

Иск Драгня был зарегистрирован в Европейском суде 11 декабря прошлого года.

Несколькими месяцами ранее румынское Управление по борьбе с коррупцией обвинило Драгня в коррупции, отмывании денег и махинациях с еврофондами при строительстве и реабилитации автомагистралей в румынском уезде Телеорман, где Драгня был председателем уездного совета.

Согласно материалам уголовного дела, сумма нанесенного государству ущерба превышает 20 миллионов евро.

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Румыния, ЕС, Еврокомиссия, Ливиу Драгня.
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