Британское издание советует туристам посетить Минск в 2019 году

Новости мира: Минск возглавил топ-10 туристических городов Европы в 2019 году.

Издание The Independent составило список европейских городов, которые рекомендует посетить туристам в 2019 году.

Как передает zn.ua, на первом месте оказалась столица Беларуси Минск, который с 21 по 30 июля будет принимать Европейские игры.

На втором месте - голландский Роттердам с его иллюминацией и "Кубическими домами" Пита Блома и стрит-артом.

Третье место занял испанский Ситжес, который может заменить перегруженную туристами Барселону. Также в пятерке Арль (Франция), где Винсент Ван Гог написал более 200 картин, и Сараево в Боснии, с его соборами, синагогами, мечетями и самобытной кухней.

Кроме того, в рейтинге отмечены Рим (Италия), Париж, а точнее Диснейленд во Франции, Белград (Сербия), Венеция (Италия) и Бристоль в Великобритании.