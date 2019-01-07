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Мэр столицы Эстонии предложил сделать 7 января государственным праздником

Мэр столицы Эстонии предложил сделать 7 января государственным праздником
04:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира: Мэр Таллина предложил объявить Юлианское Рождество государственным праздником.

Мэр Таллинна Таави Аас (Taavi Aas) предложил отмечать Юлианское Рождество как государственный праздник.

В поздравлении по случаю отмечаемого в воскресенье сочельника по Юлианскому календарю, он отметил, что "7 января - первый день Рождества по православному календарю должен стать выходным днем и государственным праздником, потому что и православные хотят проводить свои праздники достойно", сообщила пресс-служба мэрии.

Городской голова подчеркнул, что "православные составляют самую большую группу верующих в Эстонии, в том числе и в Таллинне, и мы должны уважать их желание быть в этот день со своей семьей".

По его мнению, Рождество как государственный праздник будет содействовать и росту экономики, так как "празднику сопутствует рост потребления, оказывающий. в свою очередь, положительное воздействие на экономику".

Мэр города выразил надежду, что уже в будущем году удастся отметить праздник в выходной

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Эстония, Таллин, 7 января, Таави Аас.
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