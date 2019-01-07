Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Грузинская церковь готовит заявление после прочтения текста Томоса для ПЦУ
Грузинская церковь готовит заявление после прочтения текста Томоса для ПЦУ
Морская служба Испании &quot;выловила&quot; из Средиземного моря более 500 мигрантов
Морская служба Испании "выловила" из Средиземного моря более 500 мигрантов
Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
Прикольные поздравления с Рождеством 2019
Прикольные поздравления с Рождеством 2019

Угроза от Huawei и ZTE: Премьер Чехии раскритиковал посла Китая

Угроза от Huawei и ZTE: Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
06:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Премьер Чехии обвинил посла Китая во лжи по делу Huawei и ZTE.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что китайский посол в стране солгал о результатах их декабрьской встречи.

Об этом пишет Ceske Noviny.

Бабиш раскритиковал сообщение посольства, в котором говорилось о том, что чешское правительство якобы признало ошибкой предупреждение со стороны Национального управления по вопросам кибернетической и информационной безопасности об угрозе, которую несет использование аппаратного и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE.

"Китайская сторона отмечает усилия правительства Чехии по исправлению соответствующей ошибки и надеется, что чешская сторона принимает эффективные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - заявил посольство.

Бабиш описал это заявление как "ложь и нонсенс". По его словам, чешские власти не сделали ни одной ошибки, и вопрос предупреждения по китайской технике еще не решен.

"То, что сделал китайский посол, было очень необычным, я такого никогда раньше не видел", - сказал премьер-министр.

Бабиш не сказал, будет ли он требовать от посла официальных объяснений, однако отметил, что в будущем с ним будет вести переговоры министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Правительство в понедельник обсудит с Управлением риск, связанный с китайскими компаниями Huawei и ZTE.

"Я надеюсь, что завтра (в понедельник) мы узнаем ответы и чешское правительство решит, какие меры нужно принять", - сказал Бабиш.

В Еврокомиссии ранее заявили о том, что европейцы должны остерегаться рисков, которые несет техника Huawei, ведь она имеет "черные двери", дающие доступ к зашифрованным данным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Чехия, Huawei, ZTE, Андрей Бабиш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
02 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
03 Президент поздравил украинцев с Рождеством и рождением ПЦУ
04 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
05 5 напитков, которые мешают сбросить вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Угроза от Huawei и ZTE: Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь