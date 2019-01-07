Угроза от Huawei и ZTE: Премьер Чехии раскритиковал посла Китая

Новости мира: Премьер Чехии обвинил посла Китая во лжи по делу Huawei и ZTE.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что китайский посол в стране солгал о результатах их декабрьской встречи.

Об этом пишет Ceske Noviny.

Бабиш раскритиковал сообщение посольства, в котором говорилось о том, что чешское правительство якобы признало ошибкой предупреждение со стороны Национального управления по вопросам кибернетической и информационной безопасности об угрозе, которую несет использование аппаратного и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE.

"Китайская сторона отмечает усилия правительства Чехии по исправлению соответствующей ошибки и надеется, что чешская сторона принимает эффективные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - заявил посольство.

Бабиш описал это заявление как "ложь и нонсенс". По его словам, чешские власти не сделали ни одной ошибки, и вопрос предупреждения по китайской технике еще не решен.

"То, что сделал китайский посол, было очень необычным, я такого никогда раньше не видел", - сказал премьер-министр.

Бабиш не сказал, будет ли он требовать от посла официальных объяснений, однако отметил, что в будущем с ним будет вести переговоры министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Правительство в понедельник обсудит с Управлением риск, связанный с китайскими компаниями Huawei и ZTE.

"Я надеюсь, что завтра (в понедельник) мы узнаем ответы и чешское правительство решит, какие меры нужно принять", - сказал Бабиш.

В Еврокомиссии ранее заявили о том, что европейцы должны остерегаться рисков, которые несет техника Huawei, ведь она имеет "черные двери", дающие доступ к зашифрованным данным.