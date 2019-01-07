Два аэропорта в Германии фактически парализованы из-за забастовки

Новости мира: В аэропортах Берлина в связи с забастовкой работников отменено множество рейсов.

Сотрудники службы безопасности в двух аэропортах Берлина устроили забастовку, которая привела к нарушению рейсов.

Об этом пишет AP.

Профсоюз Ver.di призвал сотрудников аэропортов "Тегель" и "Шенефельд" немецкой столицы покинуть работу с 5 до 8:45 утра.

Немецкое информагентство DPA сообщило, что авиакомпании, в частности Lufthansa, Easyjet, Ryanair и Аэрофлот, отменили рейсы накануне забастовки. Несколько рейсов были значительно задержаны.

Ver.di сказала, что работодатели "спровоцировали" забастовку, предложив повышение заработной платы на 2% за два года.

Профсоюз хочет, чтобы почасовая зарплата всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составляла 20 евро ($ 22,81). Ассоциация работодателей BDLS говорит, что такое повышение может составлять 30% в некоторых случаях.

Следующий раунд переговоров состоится 23 января.