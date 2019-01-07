Ракетный договор: Германия согласна с НАТО и ожидает шагов от РФ

Новости мира: Германия подтвердила единство с ЕС заявлением о вине РФ в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Немецкая сторона полностью разделяет убежденность партнеров по НАТО, что ответственность за возможное расторжение Договора о ракетах средней и меньшей дальности лежит на России, и ожидает от Москвы ответных шагов.

Об этом сказал в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает корреспондент.

«Есть общая, коллективная уверенность среди стран-членов НАТО о том, что Россия в течение длительного времени нарушала Договор об РСМД своей новой ракетной системой», — отметил Зайберт.

Он напомнил, что есть срок в 60 дней, в течение которых Россия может сделать необходимые шаги и доказать свою приверженность договору так, чтобы это можно было проверить. К конструктивному сотрудничеству ее настойчиво призывают страны Североатлантического альянса. Любая дальнейшая реакция западных партнеров будет зависеть от того, как будет выглядеть ситуация после этого 60-дневного срока. ФРГ будет координировать свои шаги с партнерами по НАТО.

Представитель МИД страны Кристофер Бургер добавил, что позиция правительства ФРГ по поводу возможности соответствующего размещения на своей территории ядерного оружия не изменилась: таких планов нет, «ядерное вооружение — неправильный ответ, логика вооружений принадлежит ко временам холодной войны, и политика 1980-х не помогает отвечать на вопросы современности».