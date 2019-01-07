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Ухудшение погоды: В Альпах за выходные погибли по меньшей мере 7 человек

Ухудшение погоды: В Альпах за выходные погибли по меньшей мере 7 человек
23:21 Пн, 7 Январь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Из-за сильных снегопадов в Альпах по меньшей мере 7 человек погибли.

По меньшей мере семь человек погибли в Альпах из-за сильных снегопадов на прошлых выходных.

Об этом сообщает BBC.

"По меньшей мере семь человек погибли в Альпах из-за сильных снегопадов на выходных. Некоторые лыжники столкнулись с высоким риском схода лавин в Австрии, Германии и Италии", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, вследствие двух лавин в австрийских горах в Форарльберге погибли два немецких лыжника. Третий лыжник погиб недалеко от Зальцбурга.

В немецкой Баварии один лыжник погиб, когда на него упало дерево. Также в Баварии умерла молодая женщина, когда ее накрыла лавина в горах в районе Тайзенберга.

Также известно о гибели двух альпинистов в итальянских Альпах, на севере итальянского Турина.

Отмечается, что сейчас в австрийском Тироле и баварских Альпах объявлено о почти самом высоком риске схода лавин. А лыжников предупредили не съезжать с горнолыжных трасс. Многие горные дороги были закрыты из-за риска схода лавин.

В Италии из-за холодной погоды снег можно увидеть даже на юге страны.

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Все по теме:

Германия, Италия, Альпы, Австрия.
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