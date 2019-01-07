Глава МИД Бельгии будет претендовать на пост генсека Совета Европы

Новости мира: Глава МИД Бельгии подтвердил выдвижение на пост генсекретаря Совета Европы.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, который сейчас исполняет также обязанности министра обороны страны, подтвердил готовность выдвинуть свою кандидатуру на пост Генерального секретаря Совета Европы.

Соответствующее сообщение размещено на сайте бельгийского информационного агентства Белга.

"Процедура запущена, я принял решение", - цитирует чиновника информационное агентство. В то же время Дидье Рейндерс отметил, что его назначение на эту должность может произойти по согласованию всех 47 членов Совета Европы.

Второй срок пребывания в должности нынешнего Генерального секретаря СЕ норвежского политика и общественного деятеля Турбьёрна Ягланда истекает в конце сентября, поэтому с 1 октября эта позиция будет вакантной.