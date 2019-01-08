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Качиньский и Сальвини намерены закрепить "особые отношения" между Польшей и Италией

Качиньский и Сальвини намерены закрепить &quot;особые отношения&quot; между Польшей и Италией
04:32 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Италия и Польша обсуждают создание группы в Европарламенте.

Лидер польской правящей партии PiS Ярослав Качиньский и итальянский министр внутренних дел, вице-премьер Маттео  Сальвини намерены закрепить "особые отношения" между странами на встрече в Варшаве 9 января.

Как сообщает итальянская газета La Repubblica, на встрече будут обсуждаться возможное членство Польши в новом блоке Сальвини, который готовится к выборам в Европейский парламент в мае 2019 года.

"Это встреча на высшем уровне. Если председатель партии Качиньский встречается с другим политиком, это является признаком определенных особых отношений", - заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в субботу, пишет EUobserver.

"Мы должны обсудить вопросы, связанные с Европейским парламентом", - добавил он.

Партия Качиньского сейчас находится в группе Европейских консерваторов и реформаторов (ECR), третьей по величине в ЕП с 73 депутатами.

Но эта группа, скорее всего, распадется, когда ее покинут британские консерваторы после Brexit.

Партия "Лига" Сальвини является членом группы ультраправых "Европа наций и свобод", в которую входят также французское "Национальное собрание" Марин Ле Пен и австрийская Партия свободы.

В случае присоединения партии Качиньского "Право и справедливость" группа может стать одной из крупнейших в новом ЕП и заставить ЕС отказаться от процедуры санкций против Польши из-за злоупотребления верховенством права со стороны PiS.

Сальвини убедил также голландскую ультраправую партию свободы (PVV) присоединиться к группе.

Если PiS и Партия свободы Австрии присоединятся к группе, она может получить 140 или более членов Европарламента, и стать третьей по величине в нем.

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Все по теме:

Италия, Польша, Ярослав Качиньский, Маттео Сальвини.
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