Австрийским подросткам запретили вейпить

Новости мира: В Австрии запретили курить сигареты и вейпить всем, кто моложе 18-ти лет.

В Австрии с 1 января 2019 года вступила в силу новая норма закона о защите молодежи, которая предусматривает разрешение на курение для лиц, которые достигли 18-летнего возраста.

Как сообщает корреспондент Укринформа в Австрии, до этого времени курить сигареты в стране было разрешено уже с 16 лет.

Ограничение касается как курения классических сигарет, так и кальянов и электронных сигарет.

Кроме того, ужесточается запрет на употребление крепких алкогольных напитков: теперь их можно употреблять только после достижения 18-летнего возраста.

Нарушение будет караться штрафами, которые будут отличаться в разных федеральных землях – от 200 до 500 евро.

Среди других нововведений: детям до 14 лет разрешено дольше находиться на общественных мероприятиях - до 23.00 вместо 22.00, как было раньше.

Новые законодательные нормы вступают в силу с 1 января 2019 года в большинстве федеральных земель страны. Исключение – Вена, который также является федеральной землей, где нововведения начинают действовать с февраля-марта, и Зальбург – с 1 марта.