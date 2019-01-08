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Премьер Франции требует усилить меры против участников несогласованных демонстраций

Премьер Франции требует усилить меры против участников несогласованных демонстраций
06:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Премьер Франции выступил за ужесточение мер против участников несогласованных демонстраций.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник заявил о необходимости ужесточить меры против участников несогласованных с властями демонстраций.

"Нам нужно сохранить право на участие в демонстрациях, и мы должны подвергать наказанию тех, кто нарушает законодательство (в этой области - Ред.)", - сказал он в эфире национального телевидения.

Премьер уточнил, что правительство поддержит законы, подвергающие наказанию "тех, кто участвует в несанкционированных демонстрациях", а также тех лиц, кто отказывается заранее сообщать о готовящемся протестном мероприятии, или приходит на него с закрытым лицом.

По словам премьера, злостным нарушителям общественного спокойствия будет запрещено появляться на каких-либо демонстрациях. Кроме этого, власти обяжут компенсировать материальный ущерб, причиненный во время акций протеста, "возмутителей спокойствия, а не налогоплательщиков", отметил Э.Филипп.

Он добавил, что власти планируют задействовать 80 тыс. человек для обеспечения безопасности на акциях протеста "желтых жилетов" на следующих выходных.

Западные СМИ напоминают, что эти заявления Э.Филиппа прозвучали после двух месяцев демонстраций "желтых жилетов". Они проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Их цель - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

В субботу вечером в МВД Франции сообщили, что в очередных акциях протеста в стране приняли участие около 50 тыс. человек. Это заметно больше, чем во время предыдущей акции, пошедшей перед Новым годом, но значительно меньше более ранних демонстраций "желтых жилетов".

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Все по теме:

Франция, Эдуар Филипп, Желтые жилеты, Несогласованные демонстрации.
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