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В Литве опасаются кибератак со стороны РФ с целью повлиять на выборы

В Литве опасаются кибератак со стороны РФ с целью повлиять на выборы
22:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Администрация президента в Литве выразила беспокойство, что РФ может организовать кибернетические атаки с целью повлиять на результаты выборов.

В этом году Россия может организовать кибернетические атаки с целью повлиять на результаты выборов в Литве. Об этом сообщила Администрация президента Литвы.

"Во время трех выборов в этом году в Литве вероятны агрессивные кибернетические атаки третьих стран, прежде всего - России, с целью повлиять на ход и результаты выборов", – говорится в сообщении.

Одновременно администрация президента отмечает, что Литва обладает достаточным иммунитетом к подобным угрозам, а "возможности третьих стран в деле оказания влияния на Литву ограничены". В сообщении также говорится, что в целом уровень угроз Литве в 2018 году, по сравнению с прежними годами, значительно не изменился.

Эту позицию пресс-служба президента страны Дали Грибаускайте обнародовала после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).

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ГСО также утвердил долгосрочные оперативные стратегии для разведывательных служб - Департамента государственной безопасности и Второго департамента оперативных служб при Министерстве национальной обороны - чтобы они могли эффективно работать в изменяющихся условиях и обеспечивать национальную безопасность.

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Все по теме:

РФ, Литва, Кибератака, Выборы в Литве, Дали Грибаускайте.
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