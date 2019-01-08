В Литве опасаются кибератак со стороны РФ с целью повлиять на выборы

Новости мира: Администрация президента в Литве выразила беспокойство, что РФ может организовать кибернетические атаки с целью повлиять на результаты выборов.

В этом году Россия может организовать кибернетические атаки с целью повлиять на результаты выборов в Литве. Об этом сообщила Администрация президента Литвы.

"Во время трех выборов в этом году в Литве вероятны агрессивные кибернетические атаки третьих стран, прежде всего - России, с целью повлиять на ход и результаты выборов", – говорится в сообщении.

Одновременно администрация президента отмечает, что Литва обладает достаточным иммунитетом к подобным угрозам, а "возможности третьих стран в деле оказания влияния на Литву ограничены". В сообщении также говорится, что в целом уровень угроз Литве в 2018 году, по сравнению с прежними годами, значительно не изменился.

Эту позицию пресс-служба президента страны Дали Грибаускайте обнародовала после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).

ГСО также утвердил долгосрочные оперативные стратегии для разведывательных служб - Департамента государственной безопасности и Второго департамента оперативных служб при Министерстве национальной обороны - чтобы они могли эффективно работать в изменяющихся условиях и обеспечивать национальную безопасность.