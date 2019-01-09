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Среда, 09.01.2019
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На месте крушения самолета во Франции не нашли пилотов

На месте крушения самолета во Франции не нашли пилотов
21:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Истребитель французских ВС Mirage 2000D исчез с радаров в горном массиве Юра еще в полдень.

В горной местности восточнофранцузского департамента Жура обнаружили обломки истребителя Mirage 2000D, который исчез с радаров в полдень, однако о судьбе пилотов ничего не известно.

Об этом сообщает BFMTV

«Обломки истребителя ВВС Mirage 2000D, пропавшего с радаров около полудня, нашли в горах французского департамента Жура. Поисково-спасательная операция в районе горного массива Юра продолжается. Удалось ли пилоту и его помощнику катапультироваться, неизвестно», - говорится в сообщении.

Как известно, этот двухместный истребитель, взлетевший в среду с воздушной базы Нанси-Оше, незадолго до полудня исчез с радаров . Последний раз его зафиксировали во время полета над горным массивом Юра. Следует отметить, что в этом регионе сейчас сложные погодные условия.

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Все по теме:

Франция, Самолет, Истребитель, Mirage 2000D.
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