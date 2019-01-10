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Сальвини заявил, что Рим и Варшава создадут “новое равновесие” в Европе

Сальвини заявил, что Рим и Варшава создадут “новое равновесие” в Европе
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини обсудил с Моравецким вопрос безопасности, будущего Европы, итальянско-польского сотрудничества.

Вице-премьер-министр, глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини хочет создать итальянско-польскую ось, которая будет противовесом немецко-французскому доминированию последних лет. Об этом он заявил в комментарии PAP после завершения в среду в Варшаве переговоров с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

"Мы говорили о многих важных делах... Я хотел бы, чтобы была создана итальянско-польская ось", - заявил Сальвини.

Он добавил, что обсудил с Моравецким вопрос безопасности, будущего Европы, итальянско-польского сотрудничества.

Во время пресс-конференции для СМИ вице-премьер Италии отметил, что Рим и Варшава будут героями "новой европейской весны" и "нового равновесия" после многих лет доминирования немецко-французской оси.

Сальвини отметил, что это означает возрождение истинных европейских ценностей, где будет меньше финансов и бюрократии, а больше труда, семьи и безопасности.

Лидер Лиги Севера Маттео Сальвини, в частности, является противником приема в ЕС беженцев с юга.

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Все по теме:

Варшава, Европа, Рим, Маттео Сальвини, Итальянско-польскую ось.
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