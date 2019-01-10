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Париж заявил о поддержке протестов "желтых жилетов" из-за рубежа

Париж заявил о поддержке протестов &quot;желтых жилетов&quot; из-за рубежа
07:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Эммануэль Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетов" получают поддержку из-за рубежа.

Французское правительство сообщило о том, что движение "желтых жилетов" получает поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в среду, 9 января, в Париже пресс-секретарь кабинета министров Беньямин Гриву, пишет DW. По его словам, некоторые демонстранты, проявляющие насилие, относятся к лагерю ультралевых, другие - к лагерю ультраправых.

"Только из того, что кто-то надел желтый жилет, не следует, что он разделяет те же идеи", - подчеркнул Гриву.

Пресс-секретарь правительства, в частности, критично высказался по поводу освещения демонстраций российским телеканалом "RT".

"Известно и одобрение (протестов, - Ред.) некоторыми инструментами пропаганды, которые я не хочу называть СМИ, такими, как "Russia Today", - сказал он, указав, что для некоторых демонстрантов это, напротив, "единственные свободные медиа".

Премьер Франции требует усилить меры против участников несогласованных демонстраций

Кроме того, Гриву обратил внимание на то, что некоторые члены правительства Италии открыто выразили моральную поддержку протестующим французам.

В понедельник, 7 января, член правопопулистского движения "5 звезд", входящего в правящую коалицию Италии, Луиджи ди Майо высказал солидарность с демонстрантами в желтых жилетах. Их партнер в правительстве - правая партия "Лига", членом которой является глава МВД Маттео Сальвини, - осудила проявления насилия, однако в целом поддержала протесты.

Напомним, во время очередных протестов "желтых жилетов" в Париже совершено нападение на здание офиса спикера правительства Франции.

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Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Желтые жилеты.
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