Строительство 5G сети: Норвегия может отказаться от техники Huawei

Новости мира: Норвегия рассматривает возможность исключения Huawei из строительства сети 5G.

Норвегия рассматривает вопрос об исключении китайской компании Huawei Technologies из строительства для страны новой телекоммуникационной инфраструктуры 5G, как это сделали ряд других западных государств.

Об этом заявил норвежский министр юстиции Тор Миккел Вара, пишет Reuters.

Норвежское правительство сейчас обсуждает меры по уменьшению потенциальной уязвимости телекоммуникационной отрасли перед обновлением.

Государственный оператор Telenor, имеющий 173 миллиона абонентов в восьми странах Европы и Азии, подписал свой первый крупный контракт с Huawei в 2009 году - соглашение, которое помогло проложить путь к глобальной экспансии китайской компании.

Telenor и ее конкурент Telia сейчас используют оборудование 4G от Huawei в Норвегии и тестируют оборудование китайской компании в своих экспериментальных сетях 5G.

"Мы разделяем те же волнения, что и Соединенные Штаты и Великобритания, и это шпионаж за частными и государственными субъектами в Норвегии", - сказал министр юстиции.

"Этот вопрос имеет высокий приоритет, мы хотим решить это, прежде чем строить следующий этап телекоммуникационной сети", - добавил он.

Отвечая на вопрос, могут ли быть предприняты конкретные действия против Huawei, Вара сказал: "Да, мы рассматриваем шаги, предпринятые в других странах, в частности в США и Великобритании".

Ряд государств, в частности США, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, касающихся национальной безопасности. Huawei утверждает, что ее оборудование безопасно.

В Еврокомиссии заявили, что европейцы должны остерегаться рисков, которые несет техника Huawei, ведь она имеет "черные двери", которые дают доступ к зашифрованным данным. Там убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".