Орбан нашел нового соперника

Новости мира: Премьер Венгрии заявил, что будет бороться против политики президента Франции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает президента Франции Эммануэля Макрона лидером европейских "иммиграционных сил", и поэтому он обязан противостоять ему.

Об этом пишет Reuters.

"Нельзя отрицать, что Эммануэль Макрон является важной фигурой, более того, лидером проиммиграционных сил", - сказал Орбан на пресс-конференции.

"Ничего личного, но это вопрос будущего наших стран. Если то, чего он хочет по миграции, осуществится в Европе, это будет плохо для Венгрии, поэтому я должен бороться с ним", - заявил Орбан.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявлял об отказе Парижа "платить популистам Европы", в частности правительствам Польши и Венгрии, которые отказываются принимать беженцев. Венгерский коллега Петер Сийярто ответил, что Венгрия - "не колония Франции".

Новые венгерские законы позволяют правоохранителям стрелять по мигрантам резиновыми пулями и предусматривают тюремные сроки для людей, которые помогают им. Макрон заявил, что поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища. Также, по его словам, страны Евросоюза, не проявляют солидарности в вопросе решения миграционной кризиса, должны покинуть Шенгенскую зону.