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Миграционный вопрос: Орбан заявил, что компромисса с Германией не будет

Миграционный вопрос: Орбан заявил, что компромисса с Германией не будет
18:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Премьер Венгрии заявляет, что компромисса с Германией по миграции не будет.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан исключил возможность компромисса с Германией по миграции, несмотря на то, что он назвал "постоянным давлением" со стороны Берлина на правительство.

Об этом пишет Reuters.

"Немецкая политика не уважает решение венгров не стать иммигрантской нацией", - заявил Орбан на пресс-конференции. "Особенно я чувствую от немецких СМИ, иногда очень грубо, что они оказывают давление на нас, чтобы мы последовали их путем (принятие иммигрантов), а мы этого не хотим".

"Я не вижу здесь никакого компромисса", - добавил он.

Как известно, Венгрия отказывается от европейских квот на прием беженцев. Новые венгерские законы позволяют правоохранителям стрелять по мигрантам резиновыми пулями и предусматривают тюремные сроки для людей, которые помогают им.

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Мигранты, Германия, Венгрия, Виктор Орбан.
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